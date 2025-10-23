Le cycliste français Sofiane Sehili libéré après sa détention en Russie
Bakou, 23 octobre, AZERTAC
Le cycliste d’endurance Sofiane Sehili a retrouvé la liberté après avoir été détenu pendant près de deux mois en Russie, où il avait été arrêté début septembre alors qu’il tentait de battre un record mondial à vélo.
Selon l'information rapportée par Franceinfo et l'agence publique russe RIA Novosti, les autorités judiciaires ont indiqué que le Français de 44 ans avait été condamné jeudi 23 octobre à une amende de 50 000 roubles, soit environ 530 euros, pour "franchissement illégal de la frontière". Cette sanction a toutefois été annulée, la juge Irina Billé ayant estimé que le temps passé en détention couvrait déjà la peine.
Sofiane Sehili tentait de rallier Vladivostok depuis Lisbonne, en traversant à vélo 17 pays. Parti début juillet, il espérait établir un nouveau record de traversée eurasienne. Mais son projet a été interrompu en Extrême-Orient russe, où il a tenté de franchir la frontière depuis la Chine par un point de passage réservé aux transports collectifs, incompatibles avec les exigences de son défi sportif.
Ne voulant pas abandonner son objectif, le cycliste s’est présenté à la frontière à vélo, mais les autorités russes l’ont alors interpellé. Sa compagne, Fanny Bensussan, a expliqué qu’"il ne pensait qu'à son exploit sportif". Jeudi, après l’annonce de sa libération, elle a publié un message sobre sur Instagram : "Sofiane rentre à la maison".
Cette affaire intervient dans un contexte diplomatique tendu entre la Russie et les pays occidentaux, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, et e soutien apporté par les chancelleries européennes à Kiev. (Agence Anadolu)
