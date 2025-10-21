Astana : Les présidents Aliyev et Tokaïev visitent le Centre international d’IA « Alem.ai » VIDEO

Astana, 21 octobre, AZERTAC

Les présidents de la République d’Azerbaïdjan et de la République du Kazakhstan, MM. Ilham Aliyev et Kassym-Jomart Tokaïev, ont visité le 21 octobre le Centre international d’intelligence artificielle « Alem.ai » à Astana.

Le président Ilham Aliyev a été informé du Centre créé cette année.

Le Centre a été établi pour promouvoir l’innovation et le développement des technologies d’intelligence artificielle dans tous les domaines de la vie publique et économique du Kazakhstan. L’« Espace public » fonctionnant au sein du Centre vise à attirer chaque année 10 000 talents. Des forums sur les dernières avancées en intelligence artificielle, des réunions d’experts, des conférences ouvertes, ainsi que des salons de l’emploi, hackathons et compétitions de startups axées sur l’IA y sont prévus. Le Centre comprend également l’« École de demain », qui offre une éducation gratuite en intelligence artificielle sans connaissance préalable en programmation, ainsi qu’un campus d’IA destiné à accélérer les startups. Grâce au développement de technologies de pointe et à la création d’un écosystème entrepreneurial durable, le Centre prévoit de lancer chaque année 100 nouvelles startups en intelligence artificielle.

L’objectif principal des laboratoires de recherche établis ici est de développer et soutenir la recherche scientifique en intelligence artificielle, de promouvoir l’innovation et de créer des technologies avancées. Dix projets de recherche scientifique y sont prévus chaque année.