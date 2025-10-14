Cérémonie d'ouverture de l'exercice militaire conjoint « Unité – 2025 »

Bakou, 14 octobre, AZERTAC

La cérémonie d’ouverture de l’exercice militaire régional conjoint Unité – 2025, qui se déroule dans la province de Samarcande, en Ouzbékistan, avec la participation des militaires azerbaïdjanais, kazakhs, tadjiks, kirghizes et ouzbeks s’est tenue mardi 14 octobre.

Les hymnes nationaux des pays participants ont été interprétés lors de la partie officielle de l’événement, selon le service de presse du ministère de la Défense.

Ceux qui ont pris la parole lors de la cérémonie ont souligné l'importance de tels exercices conjoints pour l'échange d'expérience et ont souhaité du succès aux participants.

Ensuite, les participants de l’événement ont assisté à un programme de concert, avec des chansons nationales ouzbèkes et d’autres peuples.

Pour finir, les militaires participant à l'exercice ont défilé solennellement devant la tribune.