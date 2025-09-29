Moukhtar Babaïev : La présidence de la COP29 poursuit ses activités

Bakou, 29 septembre, AZERTAC

La Semaine d'action climatique de Bakou (BCAW2025) est un élément important de l'héritage de la COP29. L'année dernière, à la même époque, l'Azerbaïdjan se préparait à accueillir la COP29, et le monde entier nous attirait l'attention. La COP29 a joué un rôle crucial dans la construction de partenariats multilatéraux et nous a permis d'atteindre nos objectifs stratégiques.

C'est ce qu'a déclaré Moukhtar Babaïev, président de la COP29, lors de la cérémonie d'ouverture de la BCAW2025.

« Grâce à l'attention particulière accordée par le président Ilham Aliyev à ce sujet, environ 70 000 invités ont été accueillis dans le cadre de la COP29. De nouvelles amitiés et de nouveaux partenariats internationaux ont été noués. À l'issue de la conférence, il a été une fois de plus démontré que l'Azerbaïdjan est digne de confiance pour accueillir des événements internationaux majeurs. Nous avons conclu avec succès les négociations sur les marchés du carbone. Les banques multilatérales ont proposé un plan d'investissement de 170 milliards de dollars. Au total, environ 10 000 milliards de dollars d'investissements ont été annoncés pour rejoindre notre initiative. Les gouvernements donateurs se sont engagés à hauteur de 350 millions de dollars. Nous travaillons actuellement à l'élaboration d'une feuille de route pour accroître ces sources de financement. Par ailleurs, tous les domaines thématiques ont été abordés lors de la conférence, ce qui a permis d'influencer de nombreux indicateurs qualitatifs. Nous avons encouragé les pays à investir. La présidence de la COP29 poursuit aujourd'hui ses activités actives et nous renforçons les partenariats existants. Des travaux pertinents sont actuellement menés pour accueillir le Forum urbain mondial dans notre pays en 2026. », a indiqué Moukhtar Babaïev.