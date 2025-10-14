Le nombre de la population azerbaïdjanaise rendu public

Bakou, 14 octobre, AZERTAC

Depuis le début de l'année, la population du pays a augmenté de 24 mille 611 personnes ou de 0,24%, pour atteindre 10 millions 249 mille 500 personnes au 1er septembre 2024, selon le Comité national des statistiques.

Il a été ajouté que 54,4% de la population vit dans les villes et 45,6% dans les villages. Les hommes constituent 49,8%, tandis que les femmes 50,2% de la population.