Des médecins azerbaïdjanais et chinois réalisent une intervention assistée par robot

Bakou, 16 octobre, AZERTAC

Jeudi 16 octobre, dans le cadre de l’événement international intitulé « Pont de chirurgie robotique 2025 », une opération révolutionnaire a été effectuée.

Pour la première fois, des chirurgiens azerbaïdjanais et chinois ont réalisé simultanément et à distance une intervention assistée par robot sur un patient.

L’opération s’est déroulée au Centre national d’oncologie d’Azerbaïdjan à Bakou. Grâce à des systèmes robotiques de pointe et à une communication à haute vitesse, les équipes des deux pays ont pu coopérer en temps réel.

Cette réalisation marque une étape importante dans l’innovation médicale en Azerbaïdjan et renforce la coopération internationale dans le domaine de la santé. Les experts ont souligné l’importance de ces technologies pour l’avenir de la chirurgie et l’amélioration des soins aux patients au niveau national.

L’événement a été organisé par le ministère de la Santé de l’Azerbaïdjan, l’entreprise chinoise « Harbin Sagebot Intelligent Medical Equipment » et la SARL kazakhe « Medical Technologies Ltd. ».