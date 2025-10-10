Les participants à la conférence internationale visitent Choucha

Choucha, 10 octobre, AZERTAC

Les participants à la conférence internationale intitulée « Unir les efforts et élargir la coopération pour résoudre le problème des personnes portées disparues » ont visité la ville de Choucha, symbole de l'histoire et de la culture azerbaïdjanaises.

Le correspondant régional de l'AZERTAC informe que les invités ont découvert la place centrale et les remparts de Choucha.

Le représentant spécial du Président de la République d'Azerbaïdjan dans le district de Choucha, Aydin Karimov, leur a présenté l'histoire de Choucha, sa situation pendant l'occupation, les travaux de construction menés dans la ville, la restauration des monuments historiques et les plans prévus. Il a été indiqué que pendant près de 30 ans d'occupation, les bâtiments historiques, les mosquées et les monuments de Choucha ont été victimes de vandalisme arménien. Après la libération de Choucha, d'importants travaux de restauration et de construction ont été lancés. Parallèlement à la construction des infrastructures, la restauration de la véritable image historique de la ville, des monuments historiques et culturels a commencé à Choucha.