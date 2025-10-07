L’équipe d’Azerbaïdjan de tchovgan remporte les Jeux de la CEI

Chéki, 7 octobre, AZERTAC

Les épreuves de tchovgan des IIIes Jeux de la CEI, organisés pour la première fois en Azerbaïdjan, sont terminées. En finale, l'équipe d’Azerbaïdjan a affronté l'équipe d'Ouzbékistan.

Le correspondant régional de l'AZERTAC informe que ce match s'est soldé par une victoire 3-0 de l’équipe azerbaïdjanaise, qui a ainsi remporté les IIIes Jeux de la CEI.