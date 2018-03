Le plus ancien bijou du Caucase du Sud est exposé au Centre Heydar Aliyev

Bakou, 16 mars, AZERTAC

La présentation du plus ancien bijou du Caucase du Sud a eu lieu au Centre Heydar Aliyev le 16 mars. Un collier en or datant de l'époque néolithique est inclus, dès aujourd’hui, dans l'exposition permanente intitulée « Les perles de l'Azerbaïdjan : à travers l'histoire » du Centre.

Anar Alakbarov, directeur du Centre Heydar Aliyev, est intervenu lors de la présentation. Il a souligné que ce bijou était très précieux. « Pour tous les employés du Centre, c’est un grand honneur d’exposer le plus ancien bijou du Caucase du Sud », a-t-il déclaré, ajoutant également que le centre était le lieu le plus préféré des habitants ainsi des visiteurs de la ville.

Ensuite, le plus ancien bijou du Caucase du Sud a été présenté au public.

Il est à noter que le bijou avait été découvert lors des fouilles archéologiques menées, en 2008, sur la « Butte des chasseurs », un site de peuplement ancien, située près du village de Dizé du district de Chérour de la République autonome du Nakhtchivan. Le collier constitue le plus ancien bijou en or du Caucase du Sud. Alors que jusqu’ici, les objets découverts lors des fouilles archéologiques sur le territoire géorgien et remontant au début de l’Âge du bronze étaient considérés comme les plus anciens bijoux en or dans le Caucase du Sud.

Ce collier en or, une œuvre artisanale assez fine pour son époque, a été divisé en quatre morceaux sous l’influence du temps.

L'exposition « Les perles d'Azerbaïdjan : à travers l'histoire », exposée au Centre Heydar Aliyev, a été organisée dans le but de faire vivre et de transmettre la culture, les valeurs nationales et morales, les traditions du pays aux générations futures. Plus de 200 pièces exposées – échantillons de peintures rupestres de Goboustan remontant au Mésolithique, à l’Âge du bronze, découvertes archéologiques remontant aux III-Ies millénaires, armes, produits de cuivre et de joaillerie, tenues traditionnelles, tapis, instruments de musique, etc. datant des XVIII-XIXes siècles, sont présentés au public. Les visiteurs trouveront déjà le plus ancien bijou du Caucase du Sud parmi ces objets historiques.