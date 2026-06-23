Les présidents azerbaïdjanais et turkmène visitent les endroits détruits de Fuzouli

Fuzouli, 23 juin, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan et le président du Turkménistan, MM. Ilham Aliyev et Serdar Berdymoukhamedov, ont visité les endroits détruits de la ville de Fuzouli.

Emin Husseynov, représentant spécial du président de la République dans les districts d’Aghdam, de Fuzouli et de Khodjavend, a informé le président turkmène des destructions et actes de vandalisme commis par les forces armées arméniennes sur le territoire du district de Fuzouli durant les trente années d’occupation, ainsi que des travaux réalisés et prévus conformément au Plan général de la ville.

Il a été indiqué que la ville de Fuzouli, autrefois densément peuplée et développée, avait été entièrement pillée et réduite en ruines lors de l’occupation arménienne. Après sa libération, le plan général de la ville a été élaboré dans un court délai et approuvé par le chef de l’État. Fuzouli dispose d’un important potentiel de transport et de logistique et est située au carrefour des principales artères de transport des régions économiques du Garabagh et du Zengeuzour oriental. Selon le plan directeur de la ville de Fuzouli, dont la superficie totale est d’environ 2 000 hectares, la population devrait atteindre 50 000 habitants d’ici 2040. Fuzouli, qui est en cours d’être reconstruite conformément aux normes modernes d’urbanisme, mettra en œuvre le concept de « ville intelligente ».

Le chef de l’Etat turkmène a également été informé de la mosquée construite par le Turkménistan à Fuzouli.

Il a été indiqué que la première pierre de cette mosquée avait été posée par visioconférence par le président Ilham Aliyev, le président du Conseil du peuple du Turkménistan, Gourbangouly Berdymoukhamedov, ainsi que par d’autres chefs d’État et de gouvernement participant au 12e Sommet du Conseil des chefs d’État de l’Organisation des États turciques, tenu à Guébélé en octobre de l’année dernière.

La superficie totale du complexe de la mosquée dépasse 1 hectare. Elle disposera de deux minarets de 40 mètres chacun. La hauteur du dôme principal constituera 30 mètres. La mosquée pourra accueillir 500 fidèles simultanément.