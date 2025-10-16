l’Agence de Presse Nationale d’Azerbaïdjan

CULTURE

La poétesse azerbaïdjanaise Ayten Babayeva lauréate du prix de la première édition du concours « Villes de Poèmes » PHOTOS VIDEO

Rabat, 16 octobre, Chouaib Brhadda, AZERTAC

À l'occasion de la Semaine mondiale du roman, l'Organisation du Monde Islamique pour l'Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a organisé hier mercredi, à son siège à Rabat, un séminaire intitulé « Récits et question d'identité ».

Ce séminaire visait à approfondir le débat sur les questions d'identité dans les récits arabes, à explorer leurs liens avec les transformations culturelles actuelles et à déconstruire la dialectique du lieu et de la mémoire. Ces questions ont été débattues par un groupe d'écrivains, de poètes, de penseurs et d'universitaires participants.

Dans son allocution d'ouverture, le Dr Salim M. AlMalik, directeur général de l'ICESCO, a souligné que la mission de l'organisation est de réécrire le récit civilisationnel du monde islamique dans un esprit contemporain, en valorisant la créativité et en rétablissant le respect de l'humanité à la lumière de son histoire et de ses contributions.

Il a ajouté que le monde islamique écrit aujourd'hui un nouveau chapitre de son histoire culturelle, en conciliant authenticité et ouverture, et en formulant un récit civilisationnel fondé sur la diversité et le respect mutuel.

Le séminaire s'est conclu par la remise des prix aux lauréats de la première édition du concours « Villes de Poèmes », supervisé par le Centre de Poésie et de Littérature de l'ISESCO. Neuf poètes de différents pays ont été récompensés pour leurs poèmes, dont les vers ont été composés pour célébrer les Capitales de la Culture du Monde Islamique 2024 : Benghazi (Lybie), Marrakech (Maroc) et Choucha (Azerbaïdjan).

À cette occasion, le correspondant de l’agence AZERTAC au Royaume du Maroc a rencontré la poétesse azerbaïdjanaise de Choucha, Ayten Babayeva, lauréate du premier prix pour sa ville. Elle a déclaré :

« C'est un immense honneur pour moi de recevoir ce prix prestigieux au siège de l'ICESCO.

Ce concours de poésie annuel, lancé en 2014, célèbre les capitales culturelles du monde islamique, et je suis donc fière de recevoir ce premier prix.

En tant qu'auteur, c'est un honneur pour moi d'être ici et de rencontrer les autres participants, de partager avec eux notre joie de rendre hommage à notre magnifique Choucha d'Azerbaïdjan, cette ville azerbaïdjanaise du Karabagh, profondément marquée par les guerres et autres difficultés.

Et grâce à Dieu, elle est désormais libre et chérit sa libération, sa beauté et son patrimoine. Et je suis très fière de représenter mon pays Azerbaïdjan et la ville de Choucha, ici au concours de poésie de l'ICESCO.

En tant qu'auteur, c'est une reconnaissance pour ma poésie, un poème dédié à la magnifique Choucha, cette ville qui allie le patrimoine local et l'héritage des riches traditions azerbaïdjanaises.

Je suis donc très reconnaissante à l'ICESCO d'avoir valorisé ma poésie et notre belle ville du Karabagh en Azerbaïdjan. Merci de m'avoir invitée.

Je pense que la poésie est le langage des cultures, la musique de la littérature qui unit les peuples et les cultures. Merci. »

La poétesse azerbaïdjanaise Ayten Babayeva lauréate du prix de la première édition du concours « Villes de Poèmes » PHOTOS VIDEO

Partagez l’information sur les réseaux sociaux

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

d’autres nouvelles

Berlin : Le Centre culturel azerbaïdjanais accueille l’exposition internationale d’art MAMA « Mother Nature »
  • 15.10.2025 [11:27]

Berlin : Le Centre culturel azerbaïdjanais accueille l’exposition internationale d’art MAMA « Mother Nature »

L’Euronews consacre un reportage à la région azerbaïdjanaise d'Ismayilli
  • 08.10.2025 [20:49]

L’Euronews consacre un reportage à la région azerbaïdjanaise d'Ismayilli

Clôture du XIe Salon international du livre de Bakou
  • 08.10.2025 [10:37]

Clôture du XIe Salon international du livre de Bakou

Zagora : le Festival international du film transsaharien démarre en beauté avec le Kazakhstan comme invité d'honneur VIDEO
  • 07.10.2025 [16:34]

Zagora : le Festival international du film transsaharien démarre en beauté avec le Kazakhstan comme invité d'honneur VIDEO

Le directeur de la Foire internationale du livre de Doha visite le stand de l'AZERTAC
  • 04.10.2025 [20:20]

Le directeur de la Foire internationale du livre de Doha visite le stand de l'AZERTAC

La première du long métrage « Taghiyev : Sona » tenue au Centre de cinéma Nizami
  • 04.10.2025 [10:05]

La première du long métrage « Taghiyev : Sona » tenue au Centre de cinéma Nizami

Présentation du livre « 50 ans après Ekintchi » au 11e Salon international du livre de Bakou
  • 03.10.2025 [21:17]

Présentation du livre « 50 ans après Ekintchi » au 11e Salon international du livre de Bakou

Le 7e Concours international d'architecture de Bakou prend fin
  • 03.10.2025 [10:16]

Le 7e Concours international d'architecture de Bakou prend fin

La Bibliothèque nationale d’Azerbaïdjan signe des mémorandums d’entente de coopération
  • 02.10.2025 [21:02]

La Bibliothèque nationale d’Azerbaïdjan signe des mémorandums d’entente de coopération

Coupe du monde U-20 : le Maroc et l'Argentine en finale

  • [20:35]

Paris : Les étudiants de Sciences Po informés des réalités de l’Azerbaïdjan

  • [20:20]

L'Azerbaïdjan et Israël discutent des perspectives de la coopération dans le domaine de la santé

  • [19:59]

Des médecins azerbaïdjanais et chinois réalisent une intervention assistée par robot

  • [19:29]

Ministère de la Défense : Les préparatifs d’un défilé militaire dédié au Jour de la Victoire sont lancés

  • [18:37]

L'Azerbaïdjan conclut un accord avec l'Ouganda et la Somalie sur l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques

  • [17:15]
Le président azerbaïdjanais reçoit les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice de France à Bakou VIDEO

Le président azerbaïdjanais reçoit les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice de France à Bakou VIDEO

Le président de la République reçoit les lettres de créance de la nouvelle cheffe de la délégation de l’UE en Azerbaïdjan VIDEO

Le président de la République reçoit les lettres de créance de la nouvelle cheffe de la délégation de l’UE en Azerbaïdjan VIDEO

Le président Aliyev reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur d’Egypte à Bakou VIDEO

Le président Aliyev reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur d’Egypte à Bakou VIDEO

Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales

  • [14:12]
La poétesse azerbaïdjanaise Ayten Babayeva lauréate du prix de la première édition du concours « Villes de Poèmes » PHOTOS VIDEO

La poétesse azerbaïdjanaise Ayten Babayeva lauréate du prix de la première édition du concours « Villes de Poèmes » PHOTOS VIDEO

Le président azerbaïdjanais reçoit les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice des Pays-Bas en Azerbaïdjan VIDEO

Le président azerbaïdjanais reçoit les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice des Pays-Bas en Azerbaïdjan VIDEO

Le président de la République reçoit la directrice exécutive d’ONU-Habitat VIDEO

Le président de la République reçoit la directrice exécutive d’ONU-Habitat VIDEO

Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale de l'alimentation et le 80e anniversaire de la FAO

  • [12:19]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une hausse

  • [12:04]

OMM : Les niveaux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère ont augmenté d’un montant record en 2024

  • [11:25]

Les prix de l’or et de l’argent poursuivent leur hausse sur les bourses

  • [10:48]

Les travaux du IIIe Forum urbain national d'Azerbaïdjan se poursuivent avec un panel

  • [10:32]

Un séminaire pour les directeurs et journalistes des agences de presse de la CEI s'ouvre à Moscou

  • 15.10.2025 [20:50]

La coopération entre l’Azerbaïdjan et les Pays-Bas au menu des discussions

  • 15.10.2025 [20:25]

L’assistant du président azerbaïdjanais Hikmet Hadjiyev rencontre le conseiller du chancelier allemand Günter Sautter

  • 15.10.2025 [20:16]

L’Azerbaïdjan et la Hongrie discutent des perspectives de leur coopération

  • 15.10.2025 [19:27]

L’Allemagne va déployer des avions de combat Eurofighter en Pologne pour protéger le flanc est de l’OTAN

  • 15.10.2025 [19:00]

L’accord de coopération dans le domaine de l'éducation entre l'Azerbaïdjan et le Brésil est approuvé

  • 15.10.2025 [18:17]

La Bosnie-Herzégovine se trouve aux portes de l'Union européenne, selon Ursula von der Leyen

  • 15.10.2025 [18:04]

Pourquoi plus de 670 millions de personnes souffrent-elles de la faim ?

  • 15.10.2025 [17:41]
Le président de la République reçoit la présidente en exercice de l’OSCE MIS A JOUR VIDEO

Le président de la République reçoit la présidente en exercice de l’OSCE MIS A JOUR VIDEO

France: Macron menace de dissolution en cas d’adoption d’une motion de censure contre le gouvernement

  • 15.10.2025 [16:48]

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères rencontre la présidente en exercice de l’OSCE

  • 15.10.2025 [16:28]

Ilham Aliyev : La décision de tenir à Bakou la 13e session du Forum urbain mondial témoigne de la contribution de l’Azerbaïdjan aux processus internationaux d’urbanisme

  • 15.10.2025 [16:06]

Le prix de l’or enregistre une hausse de plus de 44 dollars

  • 15.10.2025 [15:56]

Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales

  • 15.10.2025 [15:14]

Le président Ilham Aliyev : L’organisation à Khankendi du 3e Forum urbain national revêt une signification particulière

  • 15.10.2025 [14:59]

Le président Aliyev : L’urbanisme constitue l’une des priorités de la stratégie nationale de développement de l’Azerbaïdjan

  • 15.10.2025 [14:36]

La 3e édition du Forum urbain national démarre à Khankendi

  • 15.10.2025 [12:53]

Le nouveau secrétaire général de la TURKPA prend ses fonctions

  • 15.10.2025 [12:06]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais en chute de plus de 3 pour cent

  • 15.10.2025 [11:46]

Berlin : Le Centre culturel azerbaïdjanais accueille l’exposition internationale d’art MAMA « Mother Nature »

  • 15.10.2025 [11:27]
Le procès de Ruben Vardanyan se poursuit par des témoignages VIDEO

Le procès de Ruben Vardanyan se poursuit par des témoignages VIDEO

Le nombre de la population azerbaïdjanaise rendu public

  • 14.10.2025 [21:04]

Cérémonie d'ouverture de l'exercice militaire conjoint « Unité – 2025 »

  • 14.10.2025 [20:34]

Signature d'un protocole de coopération commerciale et économique entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan

  • 14.10.2025 [19:54]

Les présidents des parlements azerbaïdjanais et turc se déplacent à Lahore

  • 14.10.2025 [19:07]

Visite de l’Autorité nationale de gestion des catastrophes du Pakistan

  • 14.10.2025 [18:13]

Climate Focus : 8,1 millions d'hectares de forêts ont été détruits de manière définitive dans le monde

  • 14.10.2025 [17:34]

Les délégations azerbaïdjanaise, iranienne et russe inspectent les infrastructures du corridor international de transport Nord-Sud à Astara

  • 14.10.2025 [17:16]

Le Groupe de Minsk de l’OSCE cessera officiellement ses activités en décembre

  • 14.10.2025 [16:16]

Abou Dhabi : le Maroc lance la première Stratégie Nationale pour la Conservation des Rapaces

  • 14.10.2025 [15:46]

Les cours du pétrole reculent sur les bourses mondiales

  • 14.10.2025 [15:15]

Déclaration d'Islamabad adoptée à l'issue de la troisième réunion trilatérale des présidents des parlements d'Azerbaïdjan, du Pakistan et de Türkiye

  • 14.10.2025 [14:38]

 Le président Aliyev : L’accroissement d’année en année de l’importance du salon « Rebuild Karabakh » suscite la satisfaction

  • 14.10.2025 [14:03]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais en légère baisse sur les bourses

  • 14.10.2025 [13:11]

Bakou accueiile la 30ème édition de la Semaine de la construction caspienne

  • 14.10.2025 [13:00]

Le président azerbaïdjanais : Le Karabagh est en passe de devenir un lieu de développement durable au XXIe siècle

  • 14.10.2025 [12:29]

L’ONU tiendra une session de la CNUCED à Genève

  • 14.10.2025 [11:42]

Communiqué sur la réunion trilatérale Azerbaïdjan-Iran-Russie adopté

  • 14.10.2025 [11:07]

Le prix de l’or poursuit son augmentation sur les bourses

  • 14.10.2025 [11:01]

La présidente du Milli Medjlis azerbaïdjanais rencontre le président du Sénat pakistanais

  • 14.10.2025 [10:23]

Gaza : l'ONU salue la libération de tous les otages israéliens encore vivants

  • 14.10.2025 [10:06]
Le président azerbaïdjanais prend part au sommet pour la paix au Moyen-Orient   MIS A JOUR – 6 VIDEO

Le président azerbaïdjanais prend part au sommet pour la paix au Moyen-Orient   MIS A JOUR – 6 VIDEO

Une délégation de la Banque centrale participera aux Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international

  • 13.10.2025 [21:10]

Les questions essentielles de la coopération azerbaïdjano-iranienne font l’objet de discussions à Bakou

  • 13.10.2025 [20:51]
Des ordres donnés par la direction de l’armée arménienne concernant le lancement des missiles contre les localités en Azerbaïdjan sont rendus publics  - PROCES VIDEO

Des ordres donnés par la direction de l’armée arménienne concernant le lancement des missiles contre les localités en Azerbaïdjan sont rendus publics  - PROCES VIDEO

Les vice-Premiers ministres azerbaïdjanais et russe s’entretiennent à Bakou

  • 13.10.2025 [19:46]

Le chef de la Direction des Musulmans du Caucase rencontre le Secrétaire général des Nations Unies à New York

  • 13.10.2025 [19:06]

Coupe du Monde U-20 : le Maroc s'est qualifié pour les demi-finales après avoir battu son homologue américaine

  • 13.10.2025 [18:05]

UNICEF : Tuer et blesser des enfants au Soudan constitue une grave violation de leurs droits

  • 13.10.2025 [17:46]

Chine : le commerce extérieur en hausse de 4% au cours des neuf premiers mois

  • 13.10.2025 [17:08]

La présidente du Milli Medjlis : L’Azerbaïdjan, le Pakistan et la Türkiye se sont toujours soutenus

  • 13.10.2025 [16:06]

Azerbaïdjan : le PIB augmente de 1,3 %

  • 13.10.2025 [15:17]

Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales

  • 13.10.2025 [14:22]

ANAMA : 177 mines et 1584 munitions non explosés ont été découverts et neutralisés la semaine dernière

  • 13.10.2025 [13:07]

La construction de la ligne ferroviaire et de l’autoroute Horadiz-Aghbend sera achevée d’ici l’année prochaine

  • 13.10.2025 [12:54]

L’OMS met en garde contre une résistance généralisée aux antibiotiques courants dans le monde

  • 13.10.2025 [12:34]

La compagnie aérienne AZAL ajoute un autre Airbus A320neo à sa flotte

  • 13.10.2025 [12:04]

Xi Jinping : la promotion du développement des femmes est une responsabilité collective de la communauté internationale

  • 13.10.2025 [11:40]

Aujourd’hui, c’est la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe

  • 13.10.2025 [11:38]

Le prix de l’or enregistre une hausse d’environ 93 dollars

  • 13.10.2025 [11:06]

Troisième réunion trilatérale des présidents des parlements azerbaïdjanais, pakistanais et turcs à Islamabad

  • 13.10.2025 [10:52]

La présidente du Parlement azerbaïdjanais est en visite de travail au Pakistan

  • 13.10.2025 [10:26]

Ilham Aliyev : L’Association internationale des juges constitue un espace de dialogue et de coopération internationaux

  • 12.10.2025 [21:39]

Le président Aliyev : Les défis de l’époque contemporaine exigent des systèmes judiciaires une adaptation constante

  • 12.10.2025 [21:24]

Le président azerbaïdjanais : La construction de l’État de droit constitue l’une des priorités stratégiques de notre politique publique

  • 12.10.2025 [20:31]

Le président azerbaïdjanais adresse un message de félicitations au roi d’Espagne

  • 12.10.2025 [19:54]
Le président azerbaïdjanais entame une visite de travail en Egypte VIDEO

Le président azerbaïdjanais entame une visite de travail en Egypte VIDEO

Aktau Asian Open 2025 : six judokas azerbaïdjanais remportent des médailles

  • 11.10.2025 [22:05]

Entretien téléphonique des ministres des affaires étrangères de l’Azerbaïdjan et du Pakistan

  • 11.10.2025 [19:31]

Les chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise et turque discutent de la situation au Moyen-Orient

  • 11.10.2025 [18:19]

Femmes Digitales et l’Association des organisations de cybersécurité d’Azerbaïdjan signent un mémorandum d’entente

  • 11.10.2025 [17:42]

Bakou accueille une conférence internationale consacrée à la participation des femmes dans le domaine de la cybersécurité

  • 11.10.2025 [15:54]
Des preuves concernant les tortures infligées par l’armée arménienne à des prisonniers de guerre azerbaïdjanais sont présentées et exposées devant le tribunal VIDEO

Des preuves concernant les tortures infligées par l’armée arménienne à des prisonniers de guerre azerbaïdjanais sont présentées et exposées devant le tribunal VIDEO

Bakou: Un volcan de boue est entré en éruption dans l’arrindissement de Garadagh

  • 11.10.2025 [11:05]

L’ambassadeur d’Ouzbékistan : La mosquée à construire à Fuzouli est un symbole de fraternité dans le monde islamique

  • 11.10.2025 [10:47]

Onze judokas azerbaïdjanais disputeront le Grand Prix du Mexique

  • 10.10.2025 [20:53]

Bakou : réception officielle à l'occasion du Jour de l'Indépendance du Turkménistan

  • 10.10.2025 [20:44]

Vladimir Poutine : J'espère que nous avons tourné la page

  • 10.10.2025 [20:26]

La presse française couvre la rencontre entre le président Ilham Aliyev et son homologue russe Vladimir Poutine

  • 10.10.2025 [20:14]

Le Maroc officiellement nommé vice-président du Réseau des petites et moyennes entreprises de l’OCI-SMENET

  • 10.10.2025 [19:57]

Les participants à la conférence internationale visitent Choucha

  • 10.10.2025 [19:26]

Le Vietnam sollicite un soutien continu de ses partenaires face aux inondations dévastatrices

  • 10.10.2025 [19:05]