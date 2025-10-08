Clôture du XIe Salon international du livre de Bakou

Un certificat remis à l’AZERTAC par le Comité d’organisation

Bakou, 8 octobre, AZERTAC

Organisé par le ministère de la Culture, le XIᵉ Salon international du livre de Bakou s’est tenu sous le slogan : « Techno-humain : légende d’hier, événement d’aujourd’hui ».

L’événement a réuni 41 organisations internationles de 18 pays ainsi que plus de 100 maisons d’édition et entreprises locales. Durant sept jours, plus de 250 activités ont été proposées : ateliers pour enfants et adultes, présentations d’ouvrages, journées de dédicaces, conférences, concours, lectures, concerts et rencontres professionnelles.

Les visiteurs ont pu découvrir les dernières publications, échanger avec auteurs et éditeurs et assister à des débats sur le secteur du livre. Parmi les invités figuraient des écrivains azerbaïdjanais de renom ainsi que des auteurs venus de Türkiye, d’Argentine, du Royaume-Uni, de Lituanie, du Qatar et d’autres pays.

Lors de la cérémonie de clôture, plusieurs distinctions ont été décernées : l’édition « Maïak » a remporté le prix du « Stand le plus créatif », celui de « l’Auteur le plus lu » a été décerné à l’écrivain Tchinguiz Abdoullaïev, et Rustem Behrudi a reçu le titre de « l’Auteur d’honneur ».

Le Comité d’organisation a également remis un certificat à l’Agence de presse nationale d’Azerbaïdjan (AZERTAC) pour sa participation active et son soutien médiatique.