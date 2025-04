Bakou accueillera les réunions ministérielles du Conseil consultatif du Corridor gazier méridional et du Conseil consultatif sur l’énergie verte

Bakou, 3 avril, AZERTAC

La 11e réunion ministérielle du Conseil consultatif du Corridor gazier méridional et de la 3e réunion ministérielle du Conseil consultatif sur l’énergie verte se tiendront le 4 avril à Bakou.

24 pays, y compris l'Azerbaïdjan et l'Union européenne, 7 institutions financières internationales et 42 entreprises énergétiques prendront part à la réunion qui réunira des ministres, des vice-ministres et d'autres représentants de haut niveau.

Après la cérémonie d’ouverture, la réunion ministérielle se poursuivra par des panels intitulés « Session sur le Corridor gazier méridional : exploitation réussie, progrès et prochaines étapes dans le développement du Corridor gazier méridional » et « Projets et corridors d’énergie verte ».

La signature des documents sur la coopération en matière d’énergie est prévue en marge de la réunion.