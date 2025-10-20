Le président azerbaïdjanais entame une visite d’Etat au Kazakhstan VIDEO
Astana, 20 octobre, AZERTAC
Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, est arrivé le 20 octobre en République du Kazakhstan pour une visite d’Etat.
Une garde d’honneur était alignée en l’honneur du président azerbaïdjanais à l’Aéroport international d’Astana.
Le chef de l’Etat azerbaïdjanais a été accueilli par le président de la République du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev.
La garde d’honneur a défilé devant les chefs d’Etat.