Le président ouzbek : Le sommet de Samarkand est une opportunité historique pour la prospérité régionale et le renforcement du partenariat avec l'Union européenne

Bakou, 3 avril, AZERTAC

Le président ouzbek Chavkat Mirziyoyev a souligné que le sommet Asie centrale-UE, prévu à Samarkand, représente une « opportunité historique » pour renforcer la coopération régionale et parvenir à une prospérité partagée, selon le site web de l’Union des agences de presse de l’OCI (UNA).

Dans une interview accordée à Euronews, Mirziyoyev a souligné l'importance du sommet, car il est le premier du genre à réunir les dirigeants des cinq pays d'Asie centrale et de l'Union européenne en un seul lieu. Il a noté que la coopération entre les deux parties a connu un développement significatif ces dernières années, le volume des échanges ayant quadruplé pour atteindre 54 milliards d'euros.

Le président ouzbek a expliqué que le sommet explorera les perspectives de renforcement des partenariats économiques et d'investissement, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, des infrastructures, des transports et de la durabilité environnementale. Il abordera également les moyens de renforcer la sécurité régionale à la lumière des défis géopolitiques croissants.

Mirziyoyev a souligné que le choix de Samarkand pour accueillir le sommet revêt une importance historique, car la ville est depuis des siècles un centre de dialogue et d'échanges culturels et économiques entre l'Orient et l'Occident. « Aujourd’hui, Samarkand est à nouveau une plateforme pour discuter des grands défis de notre époque et tracer des voies pour une coopération future », a-t-il déclaré.

Le président ouzbek a noté que son pays a adopté des réformes économiques globales visant à améliorer l'environnement des affaires et à attirer les investissements européens, ajoutant que la signature de l'Accord de partenariat et de coopération renforcé (APCR) avec l'Union européenne ouvrira de nouveaux horizons pour approfondir les relations économiques entre les deux parties.

En ce qui concerne la coopération énergétique, Mirziyoyev a noté que les pays d'Asie centrale possèdent un énorme potentiel pour développer les énergies renouvelables, soulignant que le renforcement des partenariats avec l'Union européenne dans ce domaine pourrait contribuer à atteindre les objectifs mondiaux de durabilité.

Le président ouzbek a conclu son discours en soulignant que le sommet représente une étape importante vers la construction d'un partenariat stratégique fort entre l'Asie centrale et l'Union européenne, exprimant son espoir qu'il produira des résultats tangibles qui soutiendront la stabilité et le développement dans la région.