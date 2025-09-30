Azerbaijani swimmers claim bronze at 3rd CIS Games
Ganja, September 30, AZERTAC
The Azerbaijan men’s national swimming team captured a bronze medal at the 3rd CIS Games.
Held at the Ganja Sports Palace, the team earned the medal in the 4x200-meter freestyle relay event.
Russia claimed the gold medal, while Kazakhstan took silver.
FEEDBACK
Other news in this section
Azerbaijan’s sambo team concludes 3rd CIS Games with eight medals
- 29.09.2025 [21:39]
® Bakcell showcases cutting-edge innovations at INMerge summit
- 29.09.2025 [21:16]
Representatives of leading Uzbek media outlets visit AZERTAC
- 29.09.2025 [20:24]
3rd CIS Games: Azerbaijani sambo wrestler triumphs to win gold medal
- 29.09.2025 [19:15]
Azerbaijani, Kazakh FMs hold phone talk
- 29.09.2025 [18:47]
Joint command-staff exercise Maharat-2025 wraps up
- 29.09.2025 [18:44]
Azerbaijan’s Media Development Agency hosts meeting with Uzbek delegation
- 29.09.2025 [18:05]
Azerbaijan claims first gold medal at 3rd CIS Games
- 29.09.2025 [17:55]
Azerbaijani female shooter claims silver at 3rd CIS Games
- 29.09.2025 [17:46]
Azerbaijan`s Gabala to host 12th OTS Summit of Heads of State
- 29.09.2025 [17:41]
Azerbaijan’s Culture Minister delivers speech at UNESCO Conference
- 29.09.2025 [17:34]
CLC contributes to Azerbaijan Chapter of Chambers Employment 2025 Guide
- 29.09.2025 [17:12]
Ganja hosts meeting of CIS Council for Physical Culture and Sports
- 29.09.2025 [17:10]
Kazakhstan increases grain supply to Azerbaijan
- 29.09.2025 [16:49]
Uzbek delegation visits Victory Monument in Baku
- 29.09.2025 [15:29]
Azerbaijan participates in 2nd International Tea Festival in Brussels
- 29.09.2025 [15:22]
Azerbaijani swimmer shines at CIS Games, securing 2nd spot
- 29.09.2025 [14:49]
Azerbaijan’s Prime Minister visits Minsk
- 29.09.2025 [14:46]
ANAMA: 135 mines and 1,661 UXOs neutralized in one week
- 29.09.2025 [14:20]
Azerbaijan’s table tennis team concludes 3rd CIS Games with nine medals
- 29.09.2025 [13:56]
Azerbaijani table tennis player wins CIS Games silver
- 29.09.2025 [13:20]