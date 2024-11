La Directrice exécutive d'ONU Habitat : La migration croissante vers les villes constitue une menace pour le climat, la sécurité alimentaire et les écosystèmes

Bakou, 20 novembre, AZERTAC

Nous sommes confrontés à une crise mondiale de l’habitat.

C’est ce qu’a indiqué Anacláudia Rossbach, directrice exécutive du Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), lors de la conférence de presse consacrée à la conclusion de la réunion ministérielle de haut niveau sur l'urbanisme et le changement climatique à Bakou.

« En raison des problèmes d'infrastructure, environ un million de personnes vivent dans des lieux informels. Actuellement, la moitié de la population mondiale vit dans des villes, et dans 20 ans, 2,4 milliards de personnes supplémentaires devraient s'installer dans les villes. Les villes doivent s’y préparer. Les villes sont donc obligées d’étendre l’utilisation des terres et d’augmenter le nombre de bâtiments. C’est une menace pour le climat, la sécurité alimentaire et l’écosystème », a estimé Mme Anacláudia Rossbach.