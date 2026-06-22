L’Azerbaïdjan offre un pétrolier au Turkménistan

Bakou, 22 juin, AZERTAC

Lundi 22 juin, une cérémonie virtuelle de présentation d’un pétrolier nommé Dostloug (Amitié) s’est tenue en présence des présidents de la République d’Azerbaïdjan et du Turkménistan, MM. Ilham Aliyev et Serdar Berdymoukhamedov.

Le pétrolier Dostloug, offert par l’Azerbaïdjan au Turkménistan, a été construit à l’usine de construction navale de Bakou. Long de 141 mètres, large de 16,9 mètres et doté d’un tirant d’eau de 4,54 mètres, le pétrolier a une capacité de 7 875 tonnes de port en lourd. Sa construction illustre non seulement le développement de l’industrie navale azerbaïdjanaise, mais contribue également au renforcement de l’amitié entre l’Azerbaïdjan et le Turkménistan. Elle met aussi en évidence la capacité du chantier naval de Bakou à réaliser des projets de construction navale de grande envergure et technologiquement complexes.

À ce jour, ce chantier a mené à bien la construction de 14 navires ainsi que la réparation de plus de 170 bâtiments. Actuellement, sur un total de 17 navires figurant dans le portefeuille de commandes du chantier, 11 sont en cours de construction, tandis que 6 sont en phase de conception.