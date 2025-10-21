Aserbaidschanischer stellvertretender Außenminister nimmt an EU-Ministertreffen in Luxemburg teil

Baku, 21. Oktober, AZERTAC

Eine aserbaidschanische Delegation unter der Leitung von stellvertretendem Außenminister Yalchin Rafiyev nahm am von der EU organisierten Ministertreffen zu grenzüberschreitender Sicherheit und Konnektivität in Luxemburg teil.

Das Treffen umfasste Sitzungen zu Sicherheit, Stabilität und Resilienz in der Schwarzmeerregion sowie Diskussionen zur grenzüberschreitenden Vernetzung.

An der Veranstaltung nahmen die EU-Hochbeauftragte Kaja Kallas, die Europäische Kommissarin für Erweiterung Marta Kos, der Kommissar für internationale Partnerschaften Josef Sikela, Außenminister der EU-Mitgliedstaaten sowie hochrangige Vertreter der Östlichen Partnerschaft, der Türkei und zentralasiatischer Länder teil.

Aserbaidschan wurde von der Delegation um den Stellvertretenden Außenminister Yalchin Rafiyev vertreten.

In seiner Rede betonte Rafiyev, dass Frieden und Sicherheit in der weiteren Schwarzmeerregion – einschließlich in Aserbaidschan – entscheidend für die Entfaltung ihres Entwicklungspotenzials sind, und hob die Bedeutung des laufenden Friedensprozesses zwischen Aserbaidschan und Armenien hervor.