Aserbaidschanische Parlamentssprecherin zu Besuch in Genf

Baku, 19. Oktober, AZERTAC

Eine Parlamentsdelegation unter der Leitung der Vorsitzenden der Nationalversammlung Aserbaidschans, Sahiba Gafarova, ist nach Genf in der Schweiz gereist, um an der 151. Versammlung der Interparlamentarischen Union (IPU) teilzunehmen.

Im Rahmen des Besuchs wird Sahiba Gafarova eine Rede bei der 151. IPU-Versammlung halten und eine Reihe von Treffen mit den Delegationsleitern der teilnehmenden Länder abhalten.