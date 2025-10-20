Aserbaidschans Verteidigungsminister besucht Usbekistan

Baku, 20. Oktober, AZERTAC

Auf Einladung des usbekischen Verteidigungsministers, Generalleutnant Shukhrat Khalmukhamedov, ist Aserbaidschans Verteidigungsminister, Zakir Hasanov, am 20. Oktober nach Samarkand gereist, um am Tag der Ehrengäste der Übung „Einheit-2025“ (Birlik-2025) teilzunehmen, teilte das Verteidigungsministerium Aserbaidschans AZERTAC mit.

In traf Generaloberst Z. Hasanov mit seinem usbekischen Amtskollegen zusammen.

Die Gesprächspartner erörterten den aktuellen Stand und die Perspektiven der Zusammenarbeit in den Bereichen Militär, Rüstungswesen und militärische Ausbildung und betonten die Bedeutung gemeinsamer Übungen für den Erfahrungsaustausch.

An dem Treffen nahm auch der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter Aserbaidschans in Usbekistan, Hüseyn Guliyev, teil. Die Teilnehmer würdigten den aktuellen Stand der militärischen Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern und tauschten sich ausführlich über deren Ausbau aus.