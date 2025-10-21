Präsident Ilham Aliyev würdigt Kasachstans konsequente Unterstützung für Souveränität und territoriale Integrität Aserbaidschans

Baku, 21. Oktober, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev betonte die standhafte Unterstützung Kasachstans für die Souveränität und territoriale Integrität Aserbaidschans.

In seiner Rede bei der zweiten Sitzung des Obersten Zwischenstaatlichen Rates zwischen Aserbaidschan und Kasachstan erklärte Präsident Ilham Aliyev: „Viele Jahre lang, als unsere Gebiete besetzt waren, hat Kasachstan stets die Souveränität und territoriale Integrität Aserbaidschans unterstützt. Sowohl im bilateralen Rahmen als auch durch unterzeichnete Dokumente sowie durch Kasachstans Haltung in internationalen Organisationen haben wir diese Unterstützung immer gespürt. Wir sind dafür sehr dankbar.“