Baku Arbitration Center eingeweiht

Baku, 24. Oktober, AZERTAC

In Baku fand eine internationale Veranstaltung zur Einweihung des Baku Arbitration Center statt. Über 600 Teilnehmer, darunter mehr als 70 führende Juristen, Regierungsvertreter und ausländische Gäste, nahmen daran teil.

Ziel der Veranstaltung war der Wissensaustausch unter Fachjuristen, die Förderung der Kooperation zwischen öffentlichen und privaten Rechtsakteuren sowie die Schaffung einer dynamischen Plattform zur Weiterentwicklung des aserbaidschanischen Schiedsrechts.

Die Vorsitzende des Zentrums, Kamala Mehdiyeva, betonte, dass das Center nach internationalen Standards arbeitet. Die Schiedsregeln werden in Russisch, Französisch und Türkisch veröffentlicht, zudem erscheint zweimal jährlich die Fachzeitschrift „Baku Arbitration Law“ auf Aserbaidschanisch und Englisch.

Der Vorsitzende des Obersten Gerichtshofs, Inam Karimov, hob hervor, dass Gerichte und Schiedsstellen Partner im Streben nach Gerechtigkeit seien. Justizminister Farid Ahmadov betonte die Bedeutung einer neuen Generation spezialisierter Juristen, die international vertraut sind.

Ehemaliger Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, bezeichnete Schiedsverfahren als faire und neutrale Alternative zu nationalen Gerichten, während Maria Chiara Malaguti die Gründung des Zentrums als wichtigen Meilenstein für wirtschaftliche Integration und Investitionssicherheit würdigte.

Die Veranstaltung wurde mit Podiumsdiskussionen fortgesetzt.