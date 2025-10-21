Präsident Kasachstans: Astana und Baku interessieren sich für Gründung von Gemeinschaftsunternehmen

Baku, 21. Oktober, AZERTAC

„Kasachstan und Aserbaidschan sind an der Gründung von Gemeinschaftsunternehmen interessiert“, erklärte der Präsident Kasachstans, Kassym-Schomart Tokajew, in einer gemeinsamen Presseerklärung mit dem Präsidenten Aserbaidschans, Ilham Aliyev.

Er fügte hinzu: „Beide Seiten haben ihr Interesse an der Gründung von Gemeinschaftsunternehmen bekundet, und in diesem Bereich wurden bereits bedeutende Fortschritte erzielt. So ist beispielsweise die Aufnahme einer gemeinsamen Transformatorenproduktion geplant. Wohn- und Infrastrukturprojekte befinden sich im Bau, und gemeinsame Projekte im Schiffbau werden derzeit entwickelt.“

Präsident Tokajew betonte, dass die Regierungen beider Länder beauftragt wurden, diese Initiativen zu überwachen und zeitnah einen Entwicklungsplan bzw. eine Roadmap für die industrielle Zusammenarbeit zu verabschieden.