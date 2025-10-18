Türkisches Verteidigungsministerium: Einheit beider Bruderländer ist unerschütterlich

Ankara, 18. Oktober, AZERTAC

Das türkische Verteidigungsministerium hat Aserbaidschan gratuliert.

Anlässlich des 34. Jahrestages der Wiederherstellung der Unabhängigkeit Aserbaidschans veröffentlichte das Verteidigungsministerium des Brudervolkes eine Mitteilung.

In dem Beitrag wird die unerschütterliche Einheit der beiden Bruderländer betont:

„Wir grüßen das brüderliche Aserbaidschan herzlich. Im Sinne des Mottos ”Eine Nation, zwei Staaten” werden wir immer vereint sein. Es lebe die Türkei und Aserbaidschan!“

Ramin Abdullayev

AZERTAC-Sonderkorrespondent

Ankara