Ölpreis an Börsen steigt
Baku, 21. Oktober, AZERTAC
Die Ölpreise legen an Börsen zu, wie AZERTAC mitteilte.
Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 61,04 US-Dollar. Das waren 0,03 US-Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,08 US-Dollar auf 57,6 Dollar.
