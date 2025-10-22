Estnische Delegation besucht Siegespark in Baku

Baku, 22. Oktober, AZERTAC

Eine Delegation um den Außenminister der Republik Estland Margus Tsahkna, die zu einem offiziellen Besuch in Aserbaidschan weilt, hat am Montag, dem 22. Oktober den Siegespark in Baku besucht.

Die Delegation legte Blumen am Gedenkstein nieder.

Anschließend wurden die Gäste ausführlich über den Park informiert.

Der Siegespark, der an der 8. November-Avenue liegt, beträgt eine Fläche von fast 10 Hektar. Am Eingang gibt es 44 Bögen. Die Bögen verkörpern den Beginn des symbolischen Weges zum Sieg. Das Eingangsportal ist 44 Meter hoch und 22 Meter breit.

An den Wänden des Museums führte man die Namen der Opfer des Ersten und Zweiten Karabach-Krieges auf. An der Stelle, die zum Park führt, hat ein Denkmal zum Gedenken an den Tag des Sieges, den 8. November, errichtet. Das Denkmal verkörperte die unerschütterliche Einheit als Symbol zweier starker Elemente - Tag des Sieges und Unendlichkeit.

Hier sei erwähnt, dass die Eröffnung des Parks am 8. November 2024 mit Teilnahme des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev und der Ersten Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva stattfand.