Präsident Ilham Aliyev: TRIPP-Projekt wird definitiv umgesetzt

Baku, 21. Oktober, AZERTAC

„Das TRIPP-Projekt wird definitiv umgesetzt“, erklärte der Präsident Aserbaidschans, Ilham Aliyev, in einer gemeinsamen Presseerklärung mit dem Präsidenten Kasachstans, Kassym-Schomart Tokajew.

„Wie bekannt, ist eines der Ergebnisse des Washingtoner Gipfels im August das TRIPP-Projekt (Trump Route for International Peace and Prosperity – Trump-Route für internationalen Frieden und Wohlstand). Präsident Trump hat diesem Projekt seinen Namen gegeben, was selbstverständlich darauf hindeutet, dass es definitiv realisiert wird. Damit eröffnet sich eine weitere Route im Rahmen des Mittleren Korridors. Neben der traditionellen Strecke wird eine neue Route über Sangesur hinzukommen, mit einem geplanten Güterumschlag von 15 Millionen Tonnen und unter Einhaltung modernster Standards. Das bedeutet, dass das Transportvolumen von Asien nach Europa – und zurück – über die Territorien unserer Länder nicht nur aus eigener Dynamik zunehmen wird, sondern darüber hinaus noch größere Kapazitäten für Umschlag und Weiterleitung bieten kann“, betonte das Staatsoberhaupt.