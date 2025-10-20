Mitarbeitende im Statistikbereich Aserbaidschans mit Orden ausgezeichnet

Baku, 20. Oktober, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev hat ein Dekret zur Auszeichnung von Mitarbeitenden im Bereich der Statistik unterzeichnet.

Nach dem Erlass wurden für ihre gute Arbeit in der Organisation der Statistik im Land eine Mitarbeiterin mit dem Orden 3. Klasse „Für den Dienst am Vaterland“, ein weiterer Mitarbeiter mit der Medaille „Fortschritt“ und acht Personen mit der Medaille „Für besondere Verdienste im öffentlichen Dienst“ geehrt.