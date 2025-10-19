Aserbaidschanische Judoka glänzen mit zwei Goldmedaillen beim Grand Prix 2025 in Guadalajara

Baku, 19. Oktober, AZERTAC

Aserbaidschanische Judoka erzielten eine bemerkenswerte Leistung, indem sie zwei Goldmedaillen beim Grand Prix 2025 in Guadalajara, Mexiko, gewannen.

Balabey Aghayev (60 kg) und Ruslan Paschayev (66 kg) holten Gold.

Ein weiterer Judoka, Ahmad Yusifov, gewann die Bronzemedaille in der Männerkategorie bis 60 Kilogramm.

Nach dem ersten Wettkampftag des Guadalajara Grand Prix führt Aserbaidschan mit 2 Gold- und 1 Bronzemedaille die Tabelle unter 33 teilnehmenden Ländern an.