Premierminister Ali Asadov: Aserbaidschan setzt sich für Vertrauen und Zusammenarbeit in der Region ein
Tiflis, 22. Oktober, AZERTAC
Die im Rahmen der Friedensagenda zwischen Aserbaidschan und Armenien erzielten Vereinbarungen sind von historischer Bedeutung für die Sicherung einer dauerhaften Zusammenarbeit in der Region“, sagte der aserbaidschanische Premierminister Ali Asadov bei seiner Rede bei dem 5. Seidenstraßen-Forum in der georgischen Hauptstadt Tiflis.
Er betonte die Bedeutung der Öffnung regionaler Verkehrsverbindungen, insbesondere der Anbindung des Festlands an die Autonome Republik Nachitschewan, für den Ausbau des internationalen Gütertransits.
Asadov nannte den neuen Transportweg, der beim Washington-Gipfel im August vereinbart wurde, einen Schlüsselabschnitt des Mittleren Korridors und eine Stärkung des globalen Verkehrsnetzes.
Aserbaidschan sei entschlossen, ein Klima der Zusammenarbeit und des gegenseitigen Vertrauens wiederherzustellen. Ein wichtiger Schritt sei die Aufhebung aller Transitbeschränkungen für Waren nach Armenien, etwa der Transport von kasachischem Getreide über aserbaidschanisches Gebiet.
Er zitierte Präsident Ilham Aliyev: Der Frieden zwischen Aserbaidschan und Armenien sei keine Papierform mehr, sondern bereits Realität.
Khatayi Azizov
AZERTAC-Sonderkorrespondent
Tiflis
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Ölpreis an Börsen legt weiter zu
- [11:54]
Präsident Ilham Aliyev: TRIPP-Projekt wird definitiv umgesetzt
- 21.10.2025 [18:13]
Parlamentsvorsitzenden Aserbaidschans und Armeniens in Genf abgehalten
- 21.10.2025 [14:51]
Gold und Silber sind auf dem Weltmarkt günstiger geworden
- 21.10.2025 [14:22]
Champions League: PSG-Superstar Dembélé vor Comeback in Leverkusen
- 21.10.2025 [14:19]
Ölpreis an Börsen steigt
- 21.10.2025 [12:48]
Preis von Azeri Light sinkt
- 21.10.2025 [11:40]
Aserbaidschans Verteidigungsminister besucht Usbekistan
- 20.10.2025 [20:12]
Mitarbeitende im Statistikbereich Aserbaidschans mit Orden ausgezeichnet
- 20.10.2025 [18:18]
Aserbaidschan beim türkischen Festival in Washington präsentiert
- 20.10.2025 [18:10]
Goldpreis auf dem Weltmarkt um bis zu 43 US-Dollar gestiegen
- 20.10.2025 [17:22]
Aserbaidschanische Judokas steigen in der Weltrangliste auf
- 20.10.2025 [16:52]
EU will bis Ende 2027 ganz auf russisches Gas verzichten
- 20.10.2025 [16:31]
Baku veranstaltet Seminar zum Thema „Energiesicherheit“
- 20.10.2025 [13:22]
Hongkong: Frachtmaschine rutscht über Landebahn ins Meer – zwei Tote
- 20.10.2025 [13:03]
In Khankendi findet Kooperationsforum aserbaidschanischer NGOs statt
- 20.10.2025 [11:58]
Ölpreise an Börsen gesunken
- 20.10.2025 [11:39]
Inter zieht an AS Rom und Neapel vorbei
- 19.10.2025 [15:58]
Aserbaidschanische Parlamentssprecherin zu Besuch in Genf
- 19.10.2025 [11:37]
Präsident Erdogan gratuliert Aserbaidschan
- 19.10.2025 [11:10]
Tischtennis-EM: Deutsche Frauen im Finale
- 18.10.2025 [20:49]
Bei der Lufthansa könnten 100 Inlandsflüge pro Woche wegfallen
- 18.10.2025 [19:24]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 18.10.2025 [19:14]
Besuch von Mehriban Aliyeva im Vatikan im Fokus internationaler Medien
- 18.10.2025 [19:05]
Preis von Azeri Light sinkt
- 18.10.2025 [15:22]
Aserbaidschan bei 6. Islamischer Arbeitsministerkonferenz in Doha vertreten
- 17.10.2025 [20:00]
Ausschreitungen: Notstand für Perus Hauptstadt angekündigt
- 17.10.2025 [19:00]