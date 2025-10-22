Premierminister Ali Asadov: Aserbaidschan setzt sich für Vertrauen und Zusammenarbeit in der Region ein

Tiflis, 22. Oktober, AZERTAC

Die im Rahmen der Friedensagenda zwischen Aserbaidschan und Armenien erzielten Vereinbarungen sind von historischer Bedeutung für die Sicherung einer dauerhaften Zusammenarbeit in der Region“, sagte der aserbaidschanische Premierminister Ali Asadov bei seiner Rede bei dem 5. Seidenstraßen-Forum in der georgischen Hauptstadt Tiflis.

Er betonte die Bedeutung der Öffnung regionaler Verkehrsverbindungen, insbesondere der Anbindung des Festlands an die Autonome Republik Nachitschewan, für den Ausbau des internationalen Gütertransits.

Asadov nannte den neuen Transportweg, der beim Washington-Gipfel im August vereinbart wurde, einen Schlüsselabschnitt des Mittleren Korridors und eine Stärkung des globalen Verkehrsnetzes.

Aserbaidschan sei entschlossen, ein Klima der Zusammenarbeit und des gegenseitigen Vertrauens wiederherzustellen. Ein wichtiger Schritt sei die Aufhebung aller Transitbeschränkungen für Waren nach Armenien, etwa der Transport von kasachischem Getreide über aserbaidschanisches Gebiet.

Er zitierte Präsident Ilham Aliyev: Der Frieden zwischen Aserbaidschan und Armenien sei keine Papierform mehr, sondern bereits Realität.

Khatayi Azizov

AZERTAC-Sonderkorrespondent

Tiflis