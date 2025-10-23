Ölpreis steigt deutlich

Baku, 23. Oktober, AZERTAC

Die Ölpreise legen an Börsen deutlich zu, wie AZERTAC mitteilte.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 64,94 US-Dollar. Das waren 2,35 US-Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 2,31 US-Dollar auf 60,81 Dollar.