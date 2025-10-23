Aserbaidschanisch-serbische Kommission trifft sich in Belgrad zur Besprechung von Energie und Handel

Baku, 23. Oktober, AZERTAC

Die 9. Sitzung der Regierungskommission für Handels- und Wirtschaftszusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Serbien sowie das aserbaidschanisch-serbische Wirtschaftsforum fanden in der serbischen Hauptstadt Belgrad statt. Vor der Sitzung legte die aserbaidschanische Delegation Kränze am Denkmal des Nationalleaders Heydar Aliyev im Tašmajdan-Park nieder.

Vor der Sitzung der Kommission führten die Ko-Vorsitzenden – der aserbaidschanische Finanzminister Sahil Babayev und der serbische Kulturminister Nikola Selaković – ein bilaterales Gespräch, in dem der aktuelle Stand der Zusammenarbeit sowie neue Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Energie, Verkehr, Informationstechnologie, Zoll, Landwirtschaft, Tourismus, soziale Sicherheit, Gesundheitswesen, Bildung, Kultur, Jugend und Sport sowie Lebensmittelsicherheit ausführlich erörtert wurden. Außerdem wurde über die Tagesordnung der 9. Sitzung der Kommission beraten.

Die Sitzung wurde von den gemeinsamen Vorsitzenden der Kommission geleitet, dem aserbaidschanischen Finanzminister Sahil Babayev und dem serbischen Kulturminister Nikola Selaković.

Minister Babayev betonte in seiner Rede bei der Sitzung, dass die strategische Partnerschaft zwischen den beiden Ländern auf gegenseitigem Vertrauen und Freundschaft beruhe und stellte fest, dass der starke politische Wille und die persönliche Freundschaft zwischen den Präsidenten Ilham Aliyev und Aleksandar Vučić eine solide Grundlage für die Beziehungen schaffen.

Der Schwerpunkt der Sitzung lag auf der Zusammenarbeit im Energiebereich. Babayev wies darauf hin, dass Aserbaidschan seit Januar 2024 Serbien mit Erdgas beliefert und bisher rund 300 Millionen Kubikmeter exportiert wurden. Zudem wird die Zusammenarbeit beim Bau eines kombinierten Gasturbinenkraftwerks mit einer Leistung von 500 Megawatt in der Stadt Niš vorangetrieben.

Minister Selaković bestätigte, dass die Beziehungen zwischen Serbien und Aserbaidschan auf den Prinzipien des gegenseitigen Respekts und des gegenseitigen Nutzens basieren. Er betonte, dass die beiden Länder die Souveränität und territoriale Integrität des jeweils anderen unterstützen. Selaković dankte Aserbaidschan für dessen Nichtanerkennung der einseitigen „Unabhängigkeit“ Kosovos und für die fortwährende Unterstützung Serbiens in internationalen Organisationen.

Am Ende der Sitzung wurden ein Protokoll über die Ergebnisse der 9. Sitzung der Regierungskommission sowie eine Roadmap zur Umsetzung der Aktivitäten zwischen der aserbaidschanischen Agentur für die Entwicklung von kleinen und mittleren Unternehmen KOBIA und der serbischen Entwicklungsagentur unterzeichnet.

Die Veranstaltungen wurden mit einem Wirtschaftsforum abgeschlossen, an dem mehr als 50 Unternehmen teilnahmen. Babayev rief serbische Unternehmen dazu auf, sich aktiv an Wiederaufbau- und Rekonstruktionsprojekten in den von armenischer Besatzung befreiten Gebieten Aserbaidschans zu beteiligen.