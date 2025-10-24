NATO-Vertreter für Militärausbildung besuchen Nationale Verteidigungsuniversität

Baku, 24. Oktober, AZERTAC

Im Rahmen des NATO-Programms zur Förderung der Verteidigungsausbildung (DEEP) fand ein erstes Bewertungstreffen zwischen DEEP-Experten für Fernunterricht und Vertretern der Nationalen Verteidigungsuniversität statt, teilte das aserbaidschanische Verteidigungsministerium mit.

Bei dem Treffen wurden der aktuelle Stand des Militärausbildungssystems sowie die laufende Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der NATO im Rahmen des DEEP-Programms analysiert. Zudem wurden Meinungen über künftige Entwicklungsperspektiven ausgetauscht.

Treffen dieser Art im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der NATO sind für beide Seiten vorteilhaft. Dabei wurde auch der gemeinsame Aktionsplan für das kommende Jahr besprochen.

Im Verlauf des Besuchs hielten die Gäste Seminare an den zur Nationalen Verteidigungsuniversität gehörenden Bildungseinrichtungen ab und informierten über die Organisation des Fernunterrichts innerhalb des NATO-Systems.