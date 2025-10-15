Soldaten der aserbaidschanischen Armee nehmen an der Übung „Eternity-2025“ teil

Baku, 15. Oktober, AZERTAC

Nach dem militärischen Kooperationsplan zwischen den Verteidigungsministerien Aserbaidschans, Georgiens und der Türkei hat die trilaterale, rechnergestützte Kommandostabsübung „Eternity-2025“ in Kars (Türkei) begonnen, teilte das Verteidigungsministerium Aserbaidschans der Nachrichtenagentur AZERTAC mit.

Die Übung, die in zwei Phasen – computergestützt und praktisch – durchgeführt wird, konzentriert sich auf ein taktisches Szenario zum Schutz und zur Verteidigung strategischer Objekte und Kommunikationslinien, die durch die Gebiete der drei Länder verlaufen.

Es ist angemerkt, dass an der gemeinsamen Kommandostabsübung neben Soldaten der aserbaidschanischen Armee auch Mitarbeiter der Staatlichen Agentur zum Schutz strategischer Objekte teilnehmen. Die Übung dauert bis zum 24. Oktober.