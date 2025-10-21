Präsident Kasachstans betont historische Bedeutung der zwischen Aserbaidschan und Armenien in Washington erzielten Vereinbarungen
Baku, 21. Oktober, AZERTAC
In der zweiten Sitzung des Obersten Zwischenstaatlichen Rates zwischen Aserbaidschan und Kasachstan hob der Präsident Kasachstans, Kassym-Schomart Tokajew, die historische Bedeutung der zwischen Aserbaidschan und Armenien in Washington erzielten Vereinbarungen hervor.
„Ich möchte die historische Bedeutung der Erklärung zur friedlichen Beilegung des Konflikts zwischen Aserbaidschan und Armenien besonders hervorheben. Wie der US-Präsident Donald Trump zutreffend bemerkte, haben Sie – obwohl Sie sich in einer sehr starken Position befanden – dennoch ein so entscheidendes Dokument unterzeichnet. Dies spiegelt das besondere Ansehen und das Vertrauen wider, das Aserbaidschan und sein Volk unter Ihrer Führung genießen“, sagte Präsident Tokajew.
Er fügte hinzu, dass der entschlossene politische Wille und die strategische Weitsicht, die Aserbaidschan gezeigt habe, ein herausragendes Beispiel für einen klugen Ansatz zur Lösung komplexer Fragen und zur Sicherung des Wohlergehens künftiger Generationen seien.
Präsident Tokajew betonte außerdem, dass die zwischen den beiden Ländern erzielten Vereinbarungen neue Möglichkeiten für die regionale und darüber hinausgehende Zusammenarbeit eröffnen.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Ölpreis an Börsen steigt
- [12:48]
Preis von Azeri Light sinkt
- [11:40]
Aserbaidschans Verteidigungsminister besucht Usbekistan
- 20.10.2025 [20:12]
Mitarbeitende im Statistikbereich Aserbaidschans mit Orden ausgezeichnet
- 20.10.2025 [18:18]
Aserbaidschan beim türkischen Festival in Washington präsentiert
- 20.10.2025 [18:10]
Goldpreis auf dem Weltmarkt um bis zu 43 US-Dollar gestiegen
- 20.10.2025 [17:22]
Aserbaidschanische Judokas steigen in der Weltrangliste auf
- 20.10.2025 [16:52]
EU will bis Ende 2027 ganz auf russisches Gas verzichten
- 20.10.2025 [16:31]
Baku veranstaltet Seminar zum Thema „Energiesicherheit“
- 20.10.2025 [13:22]
Hongkong: Frachtmaschine rutscht über Landebahn ins Meer – zwei Tote
- 20.10.2025 [13:03]
In Khankendi findet Kooperationsforum aserbaidschanischer NGOs statt
- 20.10.2025 [11:58]
Ölpreise an Börsen gesunken
- 20.10.2025 [11:39]
Inter zieht an AS Rom und Neapel vorbei
- 19.10.2025 [15:58]
Aserbaidschanische Parlamentssprecherin zu Besuch in Genf
- 19.10.2025 [11:37]
Präsident Erdogan gratuliert Aserbaidschan
- 19.10.2025 [11:10]
Tischtennis-EM: Deutsche Frauen im Finale
- 18.10.2025 [20:49]
Bei der Lufthansa könnten 100 Inlandsflüge pro Woche wegfallen
- 18.10.2025 [19:24]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 18.10.2025 [19:14]
Besuch von Mehriban Aliyeva im Vatikan im Fokus internationaler Medien
- 18.10.2025 [19:05]
Preis von Azeri Light sinkt
- 18.10.2025 [15:22]
Aserbaidschan bei 6. Islamischer Arbeitsministerkonferenz in Doha vertreten
- 17.10.2025 [20:00]
Ausschreitungen: Notstand für Perus Hauptstadt angekündigt
- 17.10.2025 [19:00]
Aserbaidschanische Ringer treten bei U23-Weltmeisterschaften 2025 an
- 17.10.2025 [16:56]
Drei aserbaidschanische Ringer vertreten Aserbaidschan im Weltserie-Finale
- 17.10.2025 [16:53]
4. Sitzung des Asiatischen Kulturrats der ICAPP in Baku
- 17.10.2025 [14:29]
Aserbaidschan steigert Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen
- 17.10.2025 [13:42]
Japans Ex-Premier Murayama ist tot
- 17.10.2025 [13:15]
Aserbaidschans Kelagayi in Washington präsentiert
- 17.10.2025 [12:50]
Fotoausstellung „Explore Azerbaijan“ in Peru eröffnet
- 17.10.2025 [12:05]
Champions-League: Bayern-Frauen gewinnen 2:1 gegen Juventus Turin
- 17.10.2025 [11:40]
Ölpreise an den Weltbörsen gesunken
- 17.10.2025 [11:10]
Preis der aserbaidschanischen Ölsorte Azeri Light unter 64 Dollar gefallen
- 17.10.2025 [11:03]
Goldpreis ist auf dem Weltmarkt um 74 Dollar gestiegen
- 17.10.2025 [10:46]