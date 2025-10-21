Präsident Kasachstans betont historische Bedeutung der zwischen Aserbaidschan und Armenien in Washington erzielten Vereinbarungen

Baku, 21. Oktober, AZERTAC

In der zweiten Sitzung des Obersten Zwischenstaatlichen Rates zwischen Aserbaidschan und Kasachstan hob der Präsident Kasachstans, Kassym-Schomart Tokajew, die historische Bedeutung der zwischen Aserbaidschan und Armenien in Washington erzielten Vereinbarungen hervor.

„Ich möchte die historische Bedeutung der Erklärung zur friedlichen Beilegung des Konflikts zwischen Aserbaidschan und Armenien besonders hervorheben. Wie der US-Präsident Donald Trump zutreffend bemerkte, haben Sie – obwohl Sie sich in einer sehr starken Position befanden – dennoch ein so entscheidendes Dokument unterzeichnet. Dies spiegelt das besondere Ansehen und das Vertrauen wider, das Aserbaidschan und sein Volk unter Ihrer Führung genießen“, sagte Präsident Tokajew.

Er fügte hinzu, dass der entschlossene politische Wille und die strategische Weitsicht, die Aserbaidschan gezeigt habe, ein herausragendes Beispiel für einen klugen Ansatz zur Lösung komplexer Fragen und zur Sicherung des Wohlergehens künftiger Generationen seien.

Präsident Tokajew betonte außerdem, dass die zwischen den beiden Ländern erzielten Vereinbarungen neue Möglichkeiten für die regionale und darüber hinausgehende Zusammenarbeit eröffnen.