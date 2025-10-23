Luke Coffey: Arbeit am Friedensvertrag nach dem 8. August Abkommen gestartet
Washington, 23. Oktober, AZERTAC
Nach dem Abkommen vom 8. August hat nun in mehreren Bereichen die tatsächliche Arbeit an der Ratifizierung des Friedensvertrags sowohl von Seiten Armeniens als auch Aserbaidschans begonnen.
Wie AZERTAC berichtet, sagte dies Luke Coffey, führender Experte des Hudson-Instituts, in seiner Rede bei der Konferenz „Die USA im Südkaukasus: Neue strategische Chancen abstecken“ in Washington.
Er betonte zudem, dass Präsident Donald Trump seit seiner Rückkehr ins Oval Office in vielerlei Hinsicht Türen geöffnet habe.
Malahat Najafova
AZERTAC-Sonderkorrespondentin
Washington
