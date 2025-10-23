Staatlicher Ölfonds gibt Einnahmen aus den Feldern Azeri–Chirag–Gunashli und Shah Deniz bekannt

Baku, 23. Oktober, AZERTAC

Der Staatliche Ölfonds der Republik Aserbaidschan (SOFAZ) teilt mit, dass er zum Stand vom 30. September 2025 Einnahmen in Höhe von 6.183,9 Millionen Manat aus dem Azeri–Chirag–Gunashli (ACG)-Feld und 697,0 Millionen Manat aus dem Shah-Deniz-Feld (aus Gas und Kondensat) erhalten hat.