Ölpreise an Börsen gesunken
Baku, 24. Oktober, AZERTAC
Die Ölpreise geben an Börsen nach, wie AZERTAC mitteilte.
Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 65,78 US-Dollar. Das waren 0,21 US-Dollar weniger am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 0,21 US-Dollar auf 61,58 Dollar.
