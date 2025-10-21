Kasachstans Präsident würdigt Ilham Aliyevs Beitrag zur Entwicklung der bilateralen Beziehungen

Baku, 21. Oktober, AZERTAC

Der Präsident Kasachstans, Kassym-Schomart Tokajew, würdigte den Beitrag von Ilham Aliyevs zur Entwicklung der bilateralen Beziehungen.

Bei seiner Rede in der zweiten Sitzung des Obersten Zwischenstaatlichen Rates zwischen Aserbaidschan und Kasachstan sagte der kasachische Präsident: „Lieber Ilham Heydar oglu, die heutigen kasachisch-aserbaidschanischen Beziehungen auf hohem Niveau sind in erster Linie Ihrem persönlichen Einsatz zu verdanken. Ich schätze Ihre beständige Unterstützung und Aufmerksamkeit für dieses Thema außerordentlich hoch ein.“

Kassym-Schomart Tokajew betonte zudem, dass alle bedeutenden Errungenschaften des modernen Aserbaidschans untrennbar mit der konstruktiven und starken Führung von Präsident Ilham Aliyev verbunden seien.