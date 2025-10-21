Kassym-Schomart Tokajew: Aserbaidschan spielt eine sehr wichtige Rolle als regionale Macht

Baku, 21. Oktober, AZERTAC

„Kasachstan und Aserbaidschan sind nicht nur befreundete Staaten, sondern auch brüderliche Völker und Länder. Daher hat für uns die Entwicklung einer vielseitigen Zusammenarbeit mit Ihrem Land oberste Priorität“, sagte der Präsident Kasachstans, Kassym-Schomart Tokajew, während eines Vier-Augen-Gesprächs mit dem Präsidenten Aserbaidschans Ilham Aliyev

„Darüber hinaus hat Aserbaidschan unter Ihrer starken Führung seine Position deutlich gestärkt, seine Autorität auf der internationalen Bühne gefestigt und spielt in Ihrer Region eine sehr wichtige Rolle als regionale Macht“, fügte Präsident Tokajew hinzu.