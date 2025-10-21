Champions League: PSG-Superstar Dembélé vor Comeback in Leverkusen
Baku, 21. Oktober, AZERTAC
Ballon-d'Or-Gewinner Ousmane Dembélé von Paris Saint-Germain steht bei seiner Rückkehr nach Deutschland vor einem Comeback nach rund sechs Wochen Verletzung.
Der 28 Jahre alte Franzose steht für das Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen an diesem Dienstag (21:00 Uhr/Prime Video) im Kader des Champions-League-Siegers, der am Montag ins Rheinland gereist ist.
"Wir freuen uns sehr, dass er wieder bei uns dabei ist. Das gibt uns zusätzliche Optionen", sagte Trainer Luis Enrique bei der Pressekonferenz in der Arena. Der Ex-Dortmunder Dembélé wurde zuletzt in einer Spezialklinik in Doha behandelt und hat seit vergangener Woche wieder mit seinen Teamkollegen trainiert. Die Verletzung hatte er im Länderspielfenster im September erlitten.
Auch Désiré Doué ist nach einer Verletzungspause inzwischen zurück. Paris ist mit Siegen über Atalanta Bergamo (4:0) und beim FC Barcelona (2:1) perfekt in die Königsklassen-Saison gestartet und könnte am Dienstag in Leverkusen die Tabellenführung übernehmen. "Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich so viele Punkte wie möglich zu holen. Morgen wird es ein anderes Spiel als die ersten beiden des Wettbewerbs", erklärte Enrique.
