Aserbaidschanische Judoka gewinnen zwei weitere Goldmedaillen beim Grand Prix in Mexiko
Baku, 19. Oktober, AZERTAC
Die aserbaidschanische Judo-Nationalmannschaft hat beim Grand-Prix-Turnier in Guadalajara, Mexiko, weitere Medaillen gewonnen.
Wie AZERTAC berichtet, haben Hidayat Heydarov (73 kg) und Vüsal Gelendarzade (81 kg) im Finale ihre Gegner besiegt und die Goldmedaille errungen.
Ein weiterer Judoka, Raschid Mammadaliyev (73 kg), holte Bronze.
Es ist erwähnenswert, dass zuvor auch Balabey Aghayev (60 kg) und Ruslan Paschayev (66 kg) die Gewinner des Turniers waren, während Ahmad Yusifov (60 kg) den dritten Platz belegte.
