Präsident Ilham Aliyev überreicht Yagub Eyyubov Istiglal-Orden AKTUALISIERT

Baku, 22. Oktober, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev überreichte am 22. Oktober dem ersten stellvertretenden Premierminister Yagub Eyyubov den Istiglal-Orden (deutsch: Unabhängigkeitsorden).

Präsident Ilham Aliyev begrüßte Yagub Eyyubov mit folgenden Worten:

– Lieber Herr Yagub, zunächst gratuliere ich Ihnen herzlich zu Ihrem bevorstehenden Geburtstag und wünsche Ihnen gute Gesundheit und weitere Erfolge. Sie haben über viele Jahre hinweg in verschiedenen verantwortungsvollen Positionen einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung Aserbaidschans geleistet. Ich schätze das sehr. Wie Sie und ich wissen, hat Nationalleader Heydar Aliyev Ihnen stets große Aufmerksamkeit geschenkt. In den 1970er Jahren berief er Sie als junge Führungskraft in verantwortungsvolle Positionen und schenkte Ihnen großes Vertrauen – ein Vertrauen, das Sie voll und ganz gerechtfertigt haben. Deshalb, nach seiner Rückkehr an die Macht im Jahr 1993 auf Wunsch des Volkes, berief er Sie erneut in mehrere verantwortungsvollen Ämter und bestätigte damit sein Vertrauen in Sie. Durch seinen Erlass wurden Sie zum Ersten Stellvertretenden Premierminister ernannt – ein Amt, das Sie seitdem innehaben. Während meiner 22-jährigen Präsidentschaft habe auch ich Ihnen mehrfach mein Vertrauen ausgesprochen und Sie nach jeder Präsidentschaftswahl erneut in dieses Amt berufen. Heute, während ich Ihnen diesen Staatspreis überreiche, möchte ich betonen, dass ich mit Ihrer Arbeit zufrieden bin. Sie dienen dem Staat und dem Vaterland mit Hingabe und Loyalität. Sie sind stets initiativ in Ihrer Arbeit und erfüllen meine Anweisungen mit voller Verantwortung. In Anbetracht Ihrer großen Verdienste habe ich Ihnen den Orden „Istiglal“, die höchste staatliche Auszeichnung Aserbaidschans, verliehen. Mit Ihrer Erlaubnis überreiche ich Ihnen nun diesen hohen Orden.

Präsident Ilham Aliyev, b bei der Verleihung des „Istiglal“-Ordens an Yagub Eyyubov: Ich gratuliere Ihnen.

Yagub Eyyubov: Danke.

Yagub Eyyubov dankte dem Staatsoberhaupt für die hohe Anerkennung seiner Arbeit und teilte Erinnerungen an den Nationalleader Heydar Aliyev. Er betonte, dass er stets bemüht gewesen sei, dem Vertrauen gerecht zu werden, das ihm sowohl vom Nationalleader als auch von Präsident Ilham Aliyev entgegengebracht wurde. Dabei hob er hervor, dass unter der Führung des Staatsoberhauptes die territoriale Integrität und Souveränität Aserbaidschans vollständig wiederhergestellt worden sei:

„Sie sind eine geniale Persönlichkeit. Unter Ihrer weisen Führung wurden die aserbaidschanischen Gebiete von der Besatzung befreit. Niemand sonst hätte das schaffen können. Es schien unmöglich. Sie sind ein großer, hochqualifizierter und wahrhaft außergewöhnlicher Führer. Deshalb bewundern Sie das gesamte Volk und die ganze Welt und sind stolz auf Sie."

Er betonte, dass die Verleihung des Ordens „Istiglal“ eine große Ehre für ihn sei, und sagte: „Ich werde das mein Leben lang nicht vergessen und werde weiterhin, im Rahmen meiner Möglichkeiten, Ihnen und unserem Staat mit voller Hingabe dienen.“

Präsident Ilham Aliyev: Vielen Dank.