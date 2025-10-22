Internationale Reisende beginnen Besuch in Aserbaidschans Karabach

Aghdam, 22. Oktober, AZERTAC

Ab heute haben internationale Reisende unter der Leitung von Kolja Sporin, dem Leiter des Extreme Traveler International Congress (ETIC), ihren Besuch in Aserbaidschans Karabach-Region begonnen.

Zur Delegation gehören Reisende aus acht Ländern – den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Belgien, Österreich, Schweden, Irland und Portugal – sowie Charles Veley, der Gründer des internationalen Reisennetzwerks „Most Traveled People“ (MTP).

Im Verlauf von zwei Tagen plant die Gruppe eine Reise auf der Route Aghdam–Khankendi–Latschin–Schuscha–Füsuli.

Zwischen 2021 und 2025 haben führende internationale Reiseclubs im Rahmen sogenannter Initiativen „Schwarzer Tourismus“ bereits 14 Besuche in Karabach und Ost-Sangesur organisiert. Ziel ist es, Aserbaidschans befreite Gebiete zu fördern und die großangelegten Bau- und Wiederaufbauarbeiten vor Ort zu zeigen.

Dies ist der 15. Besuch dieser Art.