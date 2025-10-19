Präsident Erdogan gratuliert Aserbaidschan
Ankara, 19. Oktober, AZERTAC
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan veröffentlichte einen Beitrag in sozialen Netzwerken, in dem er Aserbaidschan zum Tag der Wiederherstellung der Unabhängigkeit am 18. Oktober gratuliert hatte.
Im Beitrag des türkischen Präsidenten heißt es: „Ich gratuliere aufrichtig dem befreundeten und brüderlichen Aserbaidschan zum 34. Jahrestag der Wiederherstellung der Unabhängigkeit.
An diesem stolzen Tag grüße ich meinen lieben Bruder Ilham Aliyev und das gesamte aserbaidschanische Volk herzlich.“
Ramin Abdullayev
AZERTAC-Sonderkorrespondent
Ankara
