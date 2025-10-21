Präsident Ilham Aliyev: Aktive Zusammenarbeit zwischen Baku und Astana hat große geopolitische Bedeutung

Baku, 21. Oktober, AZERTAC

„Die aktive Zusammenarbeit zwischen Baku und Astana besitzt große geopolitische Bedeutung“, sagte der Präsident Aserbaidschans, Ilham Aliyev, in einer gemeinsamen Presseerklärung mit dem Präsidenten Kasachstans, Kassym-Schomart Tokajew.

„Heute hat die enge Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern auch eine erhebliche geopolitische Relevanz. In einer Zeit, in der neue Transportkorridore entstehen, in der Projekte zur überregionalen Anbindung im eurasischen Raum umgesetzt werden und sich der Südkaukasus und Zentralasien zunehmend miteinander vernetzen – oft innerhalb eines gemeinsamen geografischen Raumes –, erfordert all dies kontinuierliche Aufmerksamkeit und selbstverständlich auch die aktive Mitwirkung der Staatsoberhäupter, um greifbare Ergebnisse dieser Zusammenarbeit zu sichern“, betonte das Staatsoberhaupt.