Präsident Ilham Aliyev: Aktive Zusammenarbeit zwischen Baku und Astana hat große geopolitische Bedeutung
Baku, 21. Oktober, AZERTAC
„Die aktive Zusammenarbeit zwischen Baku und Astana besitzt große geopolitische Bedeutung“, sagte der Präsident Aserbaidschans, Ilham Aliyev, in einer gemeinsamen Presseerklärung mit dem Präsidenten Kasachstans, Kassym-Schomart Tokajew.
„Heute hat die enge Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern auch eine erhebliche geopolitische Relevanz. In einer Zeit, in der neue Transportkorridore entstehen, in der Projekte zur überregionalen Anbindung im eurasischen Raum umgesetzt werden und sich der Südkaukasus und Zentralasien zunehmend miteinander vernetzen – oft innerhalb eines gemeinsamen geografischen Raumes –, erfordert all dies kontinuierliche Aufmerksamkeit und selbstverständlich auch die aktive Mitwirkung der Staatsoberhäupter, um greifbare Ergebnisse dieser Zusammenarbeit zu sichern“, betonte das Staatsoberhaupt.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Ölpreis an Börsen steigt
- [12:48]
Preis von Azeri Light sinkt
- [11:40]
Aserbaidschans Verteidigungsminister besucht Usbekistan
- 20.10.2025 [20:12]
Mitarbeitende im Statistikbereich Aserbaidschans mit Orden ausgezeichnet
- 20.10.2025 [18:18]
Aserbaidschan beim türkischen Festival in Washington präsentiert
- 20.10.2025 [18:10]
Goldpreis auf dem Weltmarkt um bis zu 43 US-Dollar gestiegen
- 20.10.2025 [17:22]
Aserbaidschanische Judokas steigen in der Weltrangliste auf
- 20.10.2025 [16:52]
EU will bis Ende 2027 ganz auf russisches Gas verzichten
- 20.10.2025 [16:31]
Baku veranstaltet Seminar zum Thema „Energiesicherheit“
- 20.10.2025 [13:22]
Hongkong: Frachtmaschine rutscht über Landebahn ins Meer – zwei Tote
- 20.10.2025 [13:03]
In Khankendi findet Kooperationsforum aserbaidschanischer NGOs statt
- 20.10.2025 [11:58]
Ölpreise an Börsen gesunken
- 20.10.2025 [11:39]
Inter zieht an AS Rom und Neapel vorbei
- 19.10.2025 [15:58]
Aserbaidschanische Parlamentssprecherin zu Besuch in Genf
- 19.10.2025 [11:37]
Präsident Erdogan gratuliert Aserbaidschan
- 19.10.2025 [11:10]
Tischtennis-EM: Deutsche Frauen im Finale
- 18.10.2025 [20:49]
Bei der Lufthansa könnten 100 Inlandsflüge pro Woche wegfallen
- 18.10.2025 [19:24]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 18.10.2025 [19:14]
Besuch von Mehriban Aliyeva im Vatikan im Fokus internationaler Medien
- 18.10.2025 [19:05]
Preis von Azeri Light sinkt
- 18.10.2025 [15:22]
Aserbaidschan bei 6. Islamischer Arbeitsministerkonferenz in Doha vertreten
- 17.10.2025 [20:00]
Ausschreitungen: Notstand für Perus Hauptstadt angekündigt
- 17.10.2025 [19:00]
Aserbaidschanische Ringer treten bei U23-Weltmeisterschaften 2025 an
- 17.10.2025 [16:56]
Drei aserbaidschanische Ringer vertreten Aserbaidschan im Weltserie-Finale
- 17.10.2025 [16:53]
4. Sitzung des Asiatischen Kulturrats der ICAPP in Baku
- 17.10.2025 [14:29]
Aserbaidschan steigert Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen
- 17.10.2025 [13:42]
Japans Ex-Premier Murayama ist tot
- 17.10.2025 [13:15]
Aserbaidschans Kelagayi in Washington präsentiert
- 17.10.2025 [12:50]
Fotoausstellung „Explore Azerbaijan“ in Peru eröffnet
- 17.10.2025 [12:05]
Champions-League: Bayern-Frauen gewinnen 2:1 gegen Juventus Turin
- 17.10.2025 [11:40]
Ölpreise an den Weltbörsen gesunken
- 17.10.2025 [11:10]
Preis der aserbaidschanischen Ölsorte Azeri Light unter 64 Dollar gefallen
- 17.10.2025 [11:03]
Goldpreis ist auf dem Weltmarkt um 74 Dollar gestiegen
- 17.10.2025 [10:46]