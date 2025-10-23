Schuscha–Khankendi-Tour für Teilnehmer internationaler Konferenz organisiert

Ganja, 23. Oktober, AZERTAC

Für die Teilnehmer der 5. Internationalen Konferenz über Forschung in der Landwirtschafts- und Lebensmitteltechnologie, die gemeinsam von der Çukurova-Universität (Türkei) und der Aserbaidschanischen Staatlichen Agraruniversität organisiert wurde, wurde eine Tour von Schuscha nach Khankendi veranstaltet.

Ziel der Tour war es, die ausländischen Gäste mit dem kulturellen Erbe des Landes vertraut zu machen, seine geistigen Werte zu bewahren und den interkulturellen Dialog zu fördern.

Während des Besuchs besichtigte die Delegation die Universität Karabach in Khankendi, die Ebene Jidir Duzi/Dschidir Düsü in Schuscha sowie die Festung Schuscha, wo sie ausführliche Informationen über Karabach und Ost-Sangesur erhielten.

Den Gästen wurden außerdem Informationen über die Geschichte der Städte, die Zeit der Besetzung und die laufenden Wiederaufbauarbeiten gegeben.

An der Konferenz nahmen rund 100 Teilnehmer aus 15 Ländern teil.