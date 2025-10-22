Nordkorea feuert erneut ballistische Rakete ab

Baku, 22. Oktober, AZERTAC

Südkorea beschuldigt Nordkorea, mindestens eine ballistische Rakete abgefeuert zu haben. Die nicht identifizierte Rakete sei in Richtung des Meeres vor der Ostküste des Landes geflogen, erklärte das südkoreanische Militär. Details wurden nicht bekannt.

Es ist der erste Raketenstart Nordkoreas dieser Art seit dem Amtsantritt des südkoreanischen Präsidenten Lee Jae-myung im Juni. Zuletzt hatte das Regime im Mai ballistische Raketen abgefeuert.

Starts oder auch nur Tests von ballistischen Raketen, die je nach Bauart mit einem Atomsprengkopf ausgerüstet werden können, sind dem international weithin isolierten Land unter Führung von Machthaber Kim Jong Un durch Beschlüsse der Vereinten Nationen verboten. Nordkorea unterliegt wegen seines Atomwaffen- und Raketenprogramms internationalen Sanktionen.

Trump hatte gesagt, er hoffe, den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un zu treffen, möglicherweise noch in diesem Jahr. In Trumps erster Amtszeit hatte es mehrere Treffen gegeben. Aus Pjöngjang hieß es, Kim sei bereit für neue Gespräche. Zugleich beharrt Nordkorea aber darauf, dass es sein Atomwaffenprogramm nicht aufgibt.