Nordkorea feuert erneut ballistische Rakete ab
Baku, 22. Oktober, AZERTAC
Südkorea beschuldigt Nordkorea, mindestens eine ballistische Rakete abgefeuert zu haben. Die nicht identifizierte Rakete sei in Richtung des Meeres vor der Ostküste des Landes geflogen, erklärte das südkoreanische Militär. Details wurden nicht bekannt.
Es ist der erste Raketenstart Nordkoreas dieser Art seit dem Amtsantritt des südkoreanischen Präsidenten Lee Jae-myung im Juni. Zuletzt hatte das Regime im Mai ballistische Raketen abgefeuert.
Starts oder auch nur Tests von ballistischen Raketen, die je nach Bauart mit einem Atomsprengkopf ausgerüstet werden können, sind dem international weithin isolierten Land unter Führung von Machthaber Kim Jong Un durch Beschlüsse der Vereinten Nationen verboten. Nordkorea unterliegt wegen seines Atomwaffen- und Raketenprogramms internationalen Sanktionen.
Trump hatte gesagt, er hoffe, den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un zu treffen, möglicherweise noch in diesem Jahr. In Trumps erster Amtszeit hatte es mehrere Treffen gegeben. Aus Pjöngjang hieß es, Kim sei bereit für neue Gespräche. Zugleich beharrt Nordkorea aber darauf, dass es sein Atomwaffenprogramm nicht aufgibt.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Ölpreis an Börsen legt weiter zu
- [11:54]
Präsident Ilham Aliyev: TRIPP-Projekt wird definitiv umgesetzt
- 21.10.2025 [18:13]
Parlamentsvorsitzenden Aserbaidschans und Armeniens in Genf abgehalten
- 21.10.2025 [14:51]
Gold und Silber sind auf dem Weltmarkt günstiger geworden
- 21.10.2025 [14:22]
Champions League: PSG-Superstar Dembélé vor Comeback in Leverkusen
- 21.10.2025 [14:19]
Ölpreis an Börsen steigt
- 21.10.2025 [12:48]
Preis von Azeri Light sinkt
- 21.10.2025 [11:40]
Aserbaidschans Verteidigungsminister besucht Usbekistan
- 20.10.2025 [20:12]
Mitarbeitende im Statistikbereich Aserbaidschans mit Orden ausgezeichnet
- 20.10.2025 [18:18]
Aserbaidschan beim türkischen Festival in Washington präsentiert
- 20.10.2025 [18:10]
Goldpreis auf dem Weltmarkt um bis zu 43 US-Dollar gestiegen
- 20.10.2025 [17:22]
Aserbaidschanische Judokas steigen in der Weltrangliste auf
- 20.10.2025 [16:52]
EU will bis Ende 2027 ganz auf russisches Gas verzichten
- 20.10.2025 [16:31]
Baku veranstaltet Seminar zum Thema „Energiesicherheit“
- 20.10.2025 [13:22]
Hongkong: Frachtmaschine rutscht über Landebahn ins Meer – zwei Tote
- 20.10.2025 [13:03]
In Khankendi findet Kooperationsforum aserbaidschanischer NGOs statt
- 20.10.2025 [11:58]
Ölpreise an Börsen gesunken
- 20.10.2025 [11:39]
Inter zieht an AS Rom und Neapel vorbei
- 19.10.2025 [15:58]
Aserbaidschanische Parlamentssprecherin zu Besuch in Genf
- 19.10.2025 [11:37]
Präsident Erdogan gratuliert Aserbaidschan
- 19.10.2025 [11:10]
Tischtennis-EM: Deutsche Frauen im Finale
- 18.10.2025 [20:49]
Bei der Lufthansa könnten 100 Inlandsflüge pro Woche wegfallen
- 18.10.2025 [19:24]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 18.10.2025 [19:14]
Besuch von Mehriban Aliyeva im Vatikan im Fokus internationaler Medien
- 18.10.2025 [19:05]
Preis von Azeri Light sinkt
- 18.10.2025 [15:22]
Aserbaidschan bei 6. Islamischer Arbeitsministerkonferenz in Doha vertreten
- 17.10.2025 [20:00]
Ausschreitungen: Notstand für Perus Hauptstadt angekündigt
- 17.10.2025 [19:00]
Aserbaidschanische Ringer treten bei U23-Weltmeisterschaften 2025 an
- 17.10.2025 [16:56]
Drei aserbaidschanische Ringer vertreten Aserbaidschan im Weltserie-Finale
- 17.10.2025 [16:53]
4. Sitzung des Asiatischen Kulturrats der ICAPP in Baku
- 17.10.2025 [14:29]
Aserbaidschan steigert Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen
- 17.10.2025 [13:42]
Japans Ex-Premier Murayama ist tot
- 17.10.2025 [13:15]
Aserbaidschans Kelagayi in Washington präsentiert
- 17.10.2025 [12:50]
Fotoausstellung „Explore Azerbaijan“ in Peru eröffnet
- 17.10.2025 [12:05]