Lebensmittelkonzern Nestle will 16.000 Stellen abbauen

Baku, 16. Oktober, AZERTAC

Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestle will in den kommenden zwei Jahren weltweit rund 16.000 Arbeitsplätze abbauen.

Bis Ende 2027 sollen drei Milliarden Franken eingespart werden, wie Geschäftsführer Navratil mitteilte. Dazu gehöre die schwierige, aber notwendige Entscheidung, den Personalbestand zu reduzieren. Derzeit hat Nestle insgesamt rund 277.000 Angestellte.

Aufgrund mehrerer Krisen war Nestle in wirtschaftliche Schieflage geraten. In diesem Jahr erholte sich der Nahrungsmittelkonzern etwas und erzielte ein steigendes Wachstum.